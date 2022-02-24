Укрзалізниця відправляє потяги для евакуації людей з Луганської, Донецької та Одеської областей [ Редактировать ]
Укрзалізниця повідомила про відправлення потягів для евакуації людей з Луганської, Донецької та Одеської областей. Зокрема, потяги направлять до Сватового, Рубіжного, Краматорська, Маріуполя і Костянтинівки. Точний час не називають - з міркувань безпеки.
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