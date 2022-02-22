Це - вторгнення в Україну. І воно почалося. Британський прем'єр не шукає м'яких формулювань в оцінюванні подій. Сполучене Королівство оголошує нові санкції проти Росії - і обіцяє посилити допомогу Києву. З подробицями із Лондона - Світлана Чернецька.

Велика Британія не вагається називати речі своїми іменами. Тут говорять про поновлене вторгнення в Україну. І попереджають про плани Путіна захопити країну.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Парламент може не сумніватися, що розміщення цих сил на суверенній території України є поновленим вторгненням у цю країну. І, заперечуючи легітимність України як держави, і представляючи саме її існування як смертельну загрозу для Росії, Путін створює привід для повномасштабного наступу.

Обіцяні санкції проти Росії прем'єр оголосив на засіданні парламенту. Обмеженнями покарали трьох російських бізнесменів із близького оточення Путіна: Геннадія Тимченка, братів Бориса й Ігоря Ротенбергів. Вони поповнили список зі ста вісімдесяти людей, яким заборонили в'їзд до Великої Британії та заморозили активи після анексії Криму.

Санкції запровадили і проти п'яти банків, тобто тепер у чорному переліку 53 російські організації. Більше людей та установ лише у санкційних списках проти Сирії та терористичних організацій Аль-Каїди та ІДІЛу. Але британським депутатам такої відповіді уряду замало. Вони розкритикували санкції і наполягають на жорсткішому підході.

Кір Стармер, лідер опозиції в парламенті Великої Британії:

Крайню межу було перейдено. Суверенна нація піддалася вторгненню та воєнній агресії, заснованій на брехні та фабрикаціях. Якщо ми зараз не відповімо усім набором санкцій, Путін знову це сприйме так, що переваги від агресії для нього більш значущі, аніж ціна її наслідків. Росію необхідно вилучити з міжнародного фінансового механізму СВІФТ, і ми маємо заборонити торгівлю державним боргом Росії.

Прем'єр Джонсон наполягає, що це лише перший пакет обмежень. Далі будуть санкції проти усіх членів Держдуми та Ради Федерації, які проголосували за визнання Л/ДНР. Інші жорсткіші рішення наразі притримують, бо чекають подальшої ескалації.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Занепокоєння викликає те, що Путін збирається визнати незалежні держави в Донбаському регіоні в кордонах, які включають територію, що зараз перебуває по інший бік розмежувальної лінії. Уся Європа має не вагатися і робити все необхідне, щоб стримати президента Путіна від підриву НАТО, Європи та ще важливіше - наших цінностей.

Лондон обіцяє Києву збільшити обсяги передачі летальної оборонної зброї. Саме завдяки допомозі британського уряду наша армія готова відбити наземну атаку. З українським послом зараз консультуються щодо того - якої ще зброї не вистачає.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Ми вже більш-менш перекрили негайні потреби у випадку танкового наступу. Зараз у нас достатньо ракет, щоби перекрити усі танки, які можуть перетнути український кордон. У нас ще залишаються проблеми з морським та повітряним захистом, саме на цьому ми зараз зосереджуємо наші зусилля.

І уряд, і парламент Сполученого королівства одноголосно на боці Києва. І зобов'язуються і далі підтримувати українців та нашу економіку.