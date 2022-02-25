В Чернобыльской зоне резко подскочил уровень радиации [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне отчуждения, где находятся российские войска, зафиксировано увеличение радиации. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения.
Такие колебания показателей датчиков Аскро специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.
Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС - без изменений.
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