Российские оккупанты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС [ Редактировать ]
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, персонал оказался в заложниках. Об этом сообщила советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.
Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы.
Позже Шевцова исправила свой пост:
Информация не подтверждена.
По станции информация уточняется.
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