Наиболее опасная ситуация - к северо-западу от Киева. В Черниговской, Сумской области и возле Харькова наступление противника остановлено. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Самая большая опасность сейчас наблюдается на северо-западе от Киева, в направлении Дымер - Иванков, где продолжаются бои у населенных пунктов Гостомель, Ворзель, Буча.

Пытаются наступать российские войска, но там наши механизированные части выставили надежный заслон. Уничтожены несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники.

Киев готовится к обороне, поэтому киевлян призывают записываться в ТРО. На Черниговском направлении украинские войска приостановили наступление противника. В настоящее время активные боевые действия там не ведутся. Враг накапливает резервы.

В Сумской области противник тоже перегруппировывается и готовится к попытке дальнейшего наступления, но там надежно держат оборону Вооруженные Силы. За эти направления можем волноваться меньше.

Возле Харькова украинские защитники с утра остановили еще одну попытку наступления. Город под контролем Украины. В сеть выложили видео уничтоженной российской бронетехники и "Градов".