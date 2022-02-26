В Киеве закрывают "красную" ветку метро, объявлена воздушная тревога [ Редактировать ]
Фото: метрополитен в Facebook
В субботу. 26 февраля, в Киеве из-за боев на проспекте Победы "красная" ветка метро не будет работать. Об этом сообщается на странице столичного метрополитена в Facebook.
Отмечается, что все станции этой линии будут работать только для укрытия.
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