Ни один российский солдат не пересек границы Днепропетровской области - глава облсовета [ Редактировать ]
Ни один российский солдат не пересек границы Днепропетровской области, высадки диверсионных групп не было и случаев мародерства тоже. В регионе спокойно. Об этом заявил глава облсовета Николай Лукашук.
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