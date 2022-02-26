В метро Киева остановили движение поездов, подземка работает в режиме укрытия [ Редактировать ]
В киевском метро остановлены транспортные перевозки, оно полностью перешло в режим укрытия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он также призвал жителей Киева оставаться либо дома, либо в укрытиях, не выходить и не выезжать в город.
Жители Киева и других городов Украины стали прятаться в метро после начала военного вторжения России, которое сопровождается ракетными ударами. Ранее некоторые станции киевского метро закрыли для движения поездов, остальные продолжали работу.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью российские войска пойдут на штурм Киева. Утром 26 февраля советник главы его офиса Михаил Подоляк заявил, что в Киеве идут локальные бои, но украинская армия контролирует город.
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