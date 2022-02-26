В Сумах идут уличные бои, в Ахтырке попали в военную часть [ Редактировать ]
В Ахтырке оккупанты попали в воинскую часть. В Сумах на Белопольском пути началась стрельба. Об этом сообщает Сумская ОГА.
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