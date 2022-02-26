Под Киевом снаряд оккупантов попал в частный дом, есть жертвы [ Редактировать ]
В субботу, 26 февраля, в Бородянке Киевской области снаряд оккупантов попал в частный дом. Погибли 3 человека. Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.
Сообщение о попадании снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка на ул. Центральной поступило спасателям в 13:38.
По прибытии установлено, что в результате попадания снаряда здание полностью уничтожено, 1 женщина погибла на месте происшествия.
"В подвальном помещении могут находиться еще люди. При проведении поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших людей",- отметил он.
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