В субботу, 26 февраля, в Бородянке Киевской области снаряд оккупантов попал в частный дом. Погибли 3 человека. Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.

Сообщение о попадании снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка на ул. Центральной поступило спасателям в 13:38.

По прибытии установлено, что в результате попадания снаряда здание полностью уничтожено, 1 женщина погибла на месте происшествия.

"В подвальном помещении могут находиться еще люди. При проведении поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших людей",- отметил он.