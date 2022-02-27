Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века.

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны. ВСУ.

В связи с этим всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны.

Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям обращайтесь к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в вашем государстве (контактная информация – на сайте Посольства).