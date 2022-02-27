Генеральный штаб ВСУ дал советы для движения сопротивления:



Сориентируйтесь на основной задаче, а именно: уничтожении/выведении из строя системы управления противника и работы его тыла.

Есть у вас оружие и патроны или нет используйте все возможные методы и способы борьбы: