Українців попередили про пастку: окупанти хочуть зайти в Київ [ Редактировать ]
Українців попередили про пастку. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що українська влада не поводить евакуацію з Бучі під Київом.
Увага!! Жителі Бучі!!! Не сідайте в автобуси, які вам надає російська армія. Це пастка!
Окупанти хочуть зайти до міста, прикрившись мирними жителями.
Крім того, окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі і прикриваються жінками та дітьми.
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