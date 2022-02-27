В аэропорту Гостомель под Киевом сожжен самолет "Мрія" (фото) [ Редактировать ]
В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на два информированных источника на предприятии "Антонов". Информацию подтвердил и городской голова города Бучи.
Фото пожара в ангаре, где стояла "Мрія".
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