В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на два информированных источника на предприятии "Антонов". Информацию подтвердил и городской голова города Бучи.

Фото пожара в ангаре, где стояла "Мрія".