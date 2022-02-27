В Берлине 100 тысяч человек вышли на марш против войны в Украине (фото) [ Редактировать ]
В Берлине 27 февраля прошел марш против войны в Украине. Как сообщает издание Focus, в антивоеннной акции в столице Германии приняли участие больше 100 тысяч человек.
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Пауза, яка може затягнутися назавжди. Щойно канцлер Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації другого "Потоку", постало логічне запитання - як надовго? Відповісти на нього спробував міністр економіки Роберт Габек.
Причина - визнання Росією незалежності так званих "ЛНР"і "ДНР". Не робити цього - Шольц особисто просив Путіна в телефонній розмові.