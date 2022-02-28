С вечера под Сумами враг установил 200 "Градов" [ Редактировать ]
С вечера под Сумами враг установил 200 градов. Об этом сообщает журналист "Украины 24".
Несколько раз наша разведка подтверждала их боевую готовность в направлении города. Звучали сирены до 2 ночи. Впрочем, артобстрела не было.
Сигнал тревоги звучал также в Лебедине, Шостке. Но там там тоже обошлось. Всю ночь в Сумах велись уличные бои. Тероборона по нескольким направлениям вытесняла из происков в Сумы врага. Выстрелы слышны до сих пор.
Ночью неизвестные вооруженные в штатском пытались ворваться в детсад, в котором было бомбоубежище, но полиция их задержала. Дети и женщины, которые были там, в безопасности.
Вчера тероборона задержала 9 российских военных в плен. Информация о том, что российские военные на блок поста в Сумах вблизи аэропорта расстреляли женщину, которая ехала в автомобиле с мужем и малышами, подтвердилась. Женщина скончалась. Дети: 5 лет и 3 месяца, их отец - живы.
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