В понедельник, 28 февраля, главы европейских государств, США, Канады, а также представители НАТО по видеосвязи обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Встреча пройдет по инициативе США в формате видеосвязи.

Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

Позже в 18:30 по местному времени канадский премьер выступит в Палате общин и сообщит реакцию Канады на ситуацию в Украине.