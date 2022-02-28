Лидеры США, Канады и ЕС обсудят Украину [ Редактировать ]
В понедельник, 28 февраля, главы европейских государств, США, Канады, а также представители НАТО по видеосвязи обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Встреча пройдет по инициативе США в формате видеосвязи.
Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.
Позже в 18:30 по местному времени канадский премьер выступит в Палате общин и сообщит реакцию Канады на ситуацию в Украине.
по теме
Переговоры России и Украины должны начаться в течении часа - представитель Зеленского Вениславский
Российские оккупанты снизили темпы наступления, однако все еще продолжают попытки наступления на отдельных направлениях
Им поставлена задача убить президента Зеленского
Начальник станции "Сумы-Товарная" Артем Киселев и начальник станции "Басы" Руслан Аристархов во время обхода колеи увидели, как на "Сумы товарная" заезжает бронетранспортер
Украинский артист Андрей Данилко, который более известен как Верка Сердючка, высказался об атаке России на Украину