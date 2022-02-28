"Участников боевых действий освободят из-под ареста и отправят в самые жаркие точки войны" - Зеленский [ Редактировать ]
В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам.
Учасники боевых действий с боевым опытом будут освобождены из-под ареста и смогут компенсировать свою вину в самых жарких точках войны.
Он отметил, что главное сейчас - оборона.
по теме
Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала в Telegram обновление за минувшие сутки от Вооруженных Сил Украины
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.
Переговоры России и Украины должны начаться в течении часа - представитель Зеленского Вениславский
Российские оккупанты снизили темпы наступления, однако все еще продолжают попытки наступления на отдельных направлениях