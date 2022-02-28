Хакеры взломали сайты ведущих российских СМИ [ Редактировать ]
Хакерская группировка Anonymous взломала сайты российских изданий "Коммерсантъ" и "Известия". Взломан и сайт информагентства ТАСС. Сейчас он выглядит так.
Напомним, что хакеры из Anonymous объявили войну России.
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Кілька годин не працював "Приват-24", банкомати і термінали самообслуговування "Ощадбанку".
Цілями зловмисників були системи Ощад- та ПриватБанку, сайти Міністерств оборони, внутрішніх справ та Генштабу Збройних сил.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел особый режим, касающийся безопасности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Режим киберугрозы польские власти ввели на фоне серьезного сбоя в украинском сегменте интернета
Сообщество хакеров Anonymous объявило войну России из-за вторжения в Украину
"Найбільша загроза для Кремля в Україні - це західні ідеї, а не зброя". Із таким заголовком вийшла шпальта від аналітика Едварда Лукаса у британській газеті "The Times".
"Найбільша загроза для Кремля в Україні - це західні ідеї, а не зброя". Із таким заголовком вийшла шпальта від аналітика Едварда Лукаса у британській газеті "The Times". Рух України до свободи, законності і стабільності підриває легітимність російського режиму,- пише автор.