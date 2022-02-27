Anonymous глушили гимном Украины рации российских войск [ Редактировать ]
Хакеры организации Anonymous взломали частоту для связи военных России и заглушили ее гимном Украины. Об этом хакерская сеть сообщила в Twitter.
Российские силы, которые только что говорили о "засаде", сейчас заглушаются музыкой. Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться.
На аудиозаписи слышно, как разговоры заглушаются звучанием гимна Украины.
Russian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.— Anon 🏴 (@DeepNetAnon) February 26, 2022
They cannot coordinate if they cannot communicate.#Anonymous #SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/6qyvoUth9o
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