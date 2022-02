Хакеры организации Anonymous взломали частоту для связи военных России и заглушили ее гимном Украины. Об этом хакерская сеть сообщила в Twitter.

На аудиозаписи слышно, как разговоры заглушаются звучанием гимна Украины.

Russian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.



They cannot coordinate if they cannot communicate.#Anonymous #SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/6qyvoUth9o