OnlyFans запретил зарабатывать девушкам из России и Беларуси [ Редактировать ]
OnlyFans запретил девушкам из России и Белоруссии регистрироваться и выводить заработанные деньги.
Желающие поторговать пикантными фотокарточками столкнулись с тем, что теперь сервис не принимает новые подписки и блокирует уже созданные аккаунты россиян и белорусов.
Ню-модели в срочном порядке начали искать альтернативные платформы - для многих это был единственный способ заработка.
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В понедельник, 28 февраля, украинскому военному руководству на пятый день войны с Россией удалось начать процесс перехвата военной инициативы
Я призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире - с мыслью о судьбах простых украинцев, русских, греков, татар, евреев и представителей других народов. Братоубийственная война должна завершиться! Вечная память погибшим!