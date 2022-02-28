OnlyFans запретил девушкам из России и Белоруссии регистрироваться и выводить заработанные деньги.

Желающие поторговать пикантными фотокарточками столкнулись с тем, что теперь сервис не принимает новые подписки и блокирует уже созданные аккаунты россиян и белорусов.

Ню-модели в срочном порядке начали искать альтернативные платформы - для многих это был единственный способ заработка.