"Завтра некого будет спасать": жители Волновахи просят "зеленый коридор" для эвакуации [ Редактировать ]
Ситуация в Волновахе на грани гуманитарной катастрофы, из-за обстрелов в городе отсутствуют электричество, газ, вода, медикаменты. Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Лубинец на своей странице в Фейсбуке. Жители города просят о помощи.
Каждый день идут ожесточенные бои. Местные власти на месте. Но, к сожалению, договориться об эвакуации населения просто невозможно. Оккупанты ведут себя как фашисты! Постоянно идут обстрелы.
В администрации города сообщают, что жители городов и поселков Волновахского района сейчас находятся под жесткими обстрелами со стороны России.
Сами жители пишут в социальных сетях, что сделать это нужно немедленно, "иначе завтра некого будет спасать".
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