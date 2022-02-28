Ситуация в Волновахе на грани гуманитарной катастрофы, из-за обстрелов в городе отсутствуют электричество, газ, вода, медикаменты. Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Лубинец на своей странице в Фейсбуке. Жители города просят о помощи.

Каждый день идут ожесточенные бои. Местные власти на месте. Но, к сожалению, договориться об эвакуации населения просто невозможно. Оккупанты ведут себя как фашисты! Постоянно идут обстрелы.

В администрации города сообщают, что жители городов и поселков Волновахского района сейчас находятся под жесткими обстрелами со стороны России.

Сами жители пишут в социальных сетях, что сделать это нужно немедленно, "иначе завтра некого будет спасать".



