Великобритания ввела новый пакет санкций против России [ Редактировать ]
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России за вторжение в Украину:
- запрещает экспорт микроэлектроники и навигационного оборудования в Россию;
- заморозила активы ВТБ, Совкомбанка, Внешэкономбанка;
- планирует ввести ограничения против Сбербанка;
- запрещает заходить в британские порты российским судам
- недвижимость и яхты российских олигархов будут арестованы.
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