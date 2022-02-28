Контрразведка задержала вражеского агента [ Редактировать ]
Контрразведка работает. Задержан вражеский агент, который проходил службу в военной контрразведке с дислокацией в Кропивницком.
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