"Окупантів в місті немає" - мер Броварів [ Редактировать ]
Мер Броварів заявляє, що окупантів в місті немає. Про це повідомляє канал Гончаренко в Telegram.
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