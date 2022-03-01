На шестой день войны России против Украины в Херсоне продолжаются уличные бои. В город вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках областного центра, войска противника окапываются на позициях.

Об этом сообщил мэр города Игорь Колыхаев.

Думаю, это регулярная российская армия. Отпор осуществляется только силами терробороны.

По его словам, власти пытаются своими силами погасить пожары, которые возникли. В городе зафиксированы случаи мародерства.