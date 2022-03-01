"В Херсоне идут уличные бои, в городе российские танки и БТРы" - мэр [ Редактировать ]
На шестой день войны России против Украины в Херсоне продолжаются уличные бои. В город вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках областного центра, войска противника окапываются на позициях.
Об этом сообщил мэр города Игорь Колыхаев.
Думаю, это регулярная российская армия. Отпор осуществляется только силами терробороны.
По его словам, власти пытаются своими силами погасить пожары, которые возникли. В городе зафиксированы случаи мародерства.
Все мы с замами находимся в горсовете, координируем работу тех служб, которые готовы выезжать, которые не боятся. Потому что идет отключения газа из-за попадания в дома. Идет отключение электричества.
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