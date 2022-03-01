Кровавый террор в Харькове: город содрогается от артобстрелов [ Редактировать ]
Город содрогается от артобстрелов более 15 минут.
Количество разбитых домов и жертв еще подсчитывают – их десятки, многие остаются сейчас под завалами. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могут добраться до многих домов.
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