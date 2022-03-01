ВСУ подорвали железнодорожный мост, который связывает Запорожье с югом области (фото) [ Редактировать ]
Источник: Страна
ВСУ подорвали железнодорожный мост, который связывает Запорожье с югом области. Об этом сообщает "Страна". Мост вел в город Васильевка, а через него - на Мелитополь, Энергодар и Токмак.
Юг Запорожской области сейчас занимают российские войска, которые блокируют Энергодар.
Напомним, что информация о захвате Запорожской АЭС оккупантами оказалась фейком.
по теме
За пять дней российской агрессии в Украину вернулось около 80 тысяч наших соотечественников, из которых большинство - мужчины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины
На шестой день идет российского вторжения врагу не удалось стремительно добиться поставленных целей. Украинская нация мощное вторжения оккупантам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 18:00 1 марта
По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук
Российские оккупанты обстреляли телебашню в Киеве, которая находится на метро "Дорогожичи".
На западном направлении Киевской области, где продолжаются бои, 1 марта в районе поселка Бородянка бойцы разбомбили колонну вражеской военной техники с маркировкой "V"
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00