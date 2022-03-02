Российские войска подошли к Энергодару (видео) [ Редактировать ]
Российские войска подошли к Энергодару и движутся к блокпосту города. Сотрудники атомной электростанции вышли на дорогу, чтоб не пропустить оккупантов. Об этом сообщил представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз.
Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, чтл жители Энергодара не пустили российских оккупантов в город, но ВС РФ планируют вернуться к въезду в города через несколько часов.
ЗАЭС - крупнейшая атомная станция Европы.
Напомним, что россияне пробуют сбросить десант на Южно-Украинскую АЭС.
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