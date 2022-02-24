В Энергодаре оккупанты установили гаубицы и грозят обстрелять АЭС [ Редактировать ]
В Энергодаре Запорожской области российские войска установили гаубицы и грозятся обстрелять Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая со ссылкой на СБУ.
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Маємо термінове звернення від Президента України про стан справ і останні дані.
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