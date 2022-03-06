Оккупанты сбрасывают на Чернигов 500-килограмовые авиабомбы [ Редактировать ]
Российские оккупанты бомбят жилые кварталы Чернигова. Как сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, армия оккупанту уже неспособна преодолеть сопротивление наших войск, поэтому в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины.
"Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам. Сейчас российские войска используют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия — неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно это оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове – против жилых кварталов", - рассказал Чаус.
Также он подчеркнул, что три неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО.
Напомним, что утром 5 марта ВСУ сбили вражеский вертолет.
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