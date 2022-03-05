ВСУ сбили вражеский вертолет (видео) [ Редактировать ]
ВСУ сбили боевой вертолет армии Российской Федерации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, российскую "вертушку" сбили приблизительно в 9:00 5 марта. Где именно - не сообщается.
Напомним, что утром под Черниговом сбили вражеский штурмовик.
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