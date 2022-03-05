Под Черниговом задержали пилота сбитого штурмовика (фото, видео) [ Редактировать ]
В Чернигове, где утром сбили российский военный самолет, задержали пилота, который успел катапультироваться. Второй пилот уничтожен. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Забаровки. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник.
Жители Черниговщины обнаружили труп второго российского пилота, сообщается, что это майор армии РФ Криволапов.
Напомним, что утром ВСУ сбили вражеский вертолет.
по теме
В окрестностях Чернигова бойцы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский штурмовик. Об этом сообщает Оперативное командование "Север"
Под Макаровым в Киевской области сбили вражеский истребитель СУ-25. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Под Донецком ВСУ сбили российский истребитель. По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на утро 4 марта российские войска потеряли 33 самолета и 37 вертолетов
Российская авиация нанесла удар по Чернигову. Бомбы попали в жилые кварталы с многоэтажками. Судя по фото и видео, в областном центре колоссальные разрешения. Данных о жертвах пока нет
Вооруженные силы Украины сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем Киевской области. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет". С таким обращением к украинскому народу обратился президент Владимир Зеленский