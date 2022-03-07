Вторгнення російських військ: яка ситуація в Україні на 12 день війни [ Редактировать ]
Фото: Макс Левин
В Україні вже дванадцятий день війни. В мережі з'явились данні про ситуацію станом на 7 березня в регіонах.
- Кіровоградщина. Було спокійно, без тривог.
- Волинь. Спокійно
- Херсон. Ніч минула спокійно. Область в окупації. Багато сіл без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.
- Житомирщина. З вечора під обстріли потрапила північна частина області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с В'язівка Коростенського району. Авіаудари задавались по приватним будинкам, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.
- Запорізька область. Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак - тимчасово окуповані.
- АЕС залишається під контролем окупанта.
- Рівненщина. Спокійно.
- Вінничина. Ніч відносно спокійна. З 5:30 повітряні тривоги.
- Хмельницька область. Спокійно. Повітряні тривоги. По Старокостянтинівському аеродрому щодо вчорашніх ударів: 3 людини поранено, 1 загиблий.
- Черкаси. Ніч минула спокійно.
- Львівщина. Тихо.
- Чернігівщина. У Чернігові 3 повітряні тривоги за ніч. Вночі російська армія хаотично обстрілювала жилі квартали Чернігова, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Бої на підступах до Чернігова, бої по області.
- Сумщина. Ніч була без авіаударів. Складною залишається ситуація в Охтирці, Тростянці. В область заходить велика кількість російських військ з Росії.
- Полтавщина. Полтава: нічні повітряні тривоги в Полтаві, Лубнах та Пирятині.
- Чернівці. Спокійно.
- Івано-Франківськ. Спокійно.
- Луганщина. Ніч пройшла спокійно, зранку обстрілюють Сєвєродонецьк з важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. Вчора відправили евакупційний потяг - більше 2000 людей.
- Донеччина. Маріуполь, Волноваха - в облозі. Йдуть бої. У Краматорську - пізно ввечері була повітряна тривога. На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Потрібен "зелений" коридор.
- Тернопіль. Тихо.
- Одеса. Ніч минула спокійно.
- Миколаївщина. Миколаїв обстріляли градами. В інших районах області ніч була відносно спокійна.
- Дніпро. На Дніпропетровщині три повітряні тривоги за ніч. Зараз спокійно.
- Харківщина. Всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах міста.
- Київщина. Бої по напрямку Макарів-Ірпінь-Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В с.Бишів Фастівського району - авіаудар.
- Закарпаття. Ніч минула тихо.
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