Украинская делегация прибыла на третий раунд переговоров с Россией [ Редактировать ]
Фото: Михаил Подоляк
Украинская делегация 7 марта прибыла на третий раунд переговоров с Россией.
Как сообщил член украинской делегации, переговоры начнутся сегодня в 16.00.
по теме
Prev Next
07 марта 2022 10:40 Росія двічі зривала відкриття гуманітарних коридорів та обстрілювала їх маршрути
Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути
07 марта 2022 09:34 "Есть существенный прогресс": Резников обратился к украинцам
В понедельник, 7 марта, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам
07 марта 2022 08:54 Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко погиб
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб
06 марта 2022 21:48 Акції американських українців проходять по всій Америці
Мітинг проводять провідні конгресмени, що входять до групи підтримки України.
06 марта 2022 13:18 Российским диверсантам незаконно выдают украинские паспорта и виды на жительство - СМИ
Реагируя на такие действия врага, Государственная миграционная служба уже признала недействительными бланки паспортов гражданина Украины