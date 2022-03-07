Угроза ядерным объектам и членство Украины в ЕС: Зеленский созвонился с главой Евросовета [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Стороны обсудили угрозу ядерным объектам нашей страны со стороны РФ, а также членство Украины в ЕС.
Провів чергові перемовини з Президентом Європейської ради @eucopresident. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства 🇺🇦 в #ЄС. Народ України цього гідний. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2022
по теме
В п'ятницю, 4 березня, президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українського народу та росіян
Зеленский обратился к украинцам и призвал не верить фейкам
В субботу, 26 февраля, появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения США эвакуировать его из Киева
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил диалог
Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців.