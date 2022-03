Европейский Союз в течение нескольких дней должен рассмотреть заявку Украины на вступление.

Это станет очередным проявлением беспрецедентной поддержки нашей страны.

Об этом 7 марта сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Continued close contact with President @ZelenskyyUa



The #EU stands firmly by #Ukraine’s side in efforts to alleviate humanitarian suffering inflicted by Russia’s aggression and ensure nuclear safety.