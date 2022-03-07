ЕС в ближайшие дни обсудит заявку Украины на вступление [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Европейский Союз в течение нескольких дней должен рассмотреть заявку Украины на вступление.
Это станет очередным проявлением беспрецедентной поддержки нашей страны.
Об этом 7 марта сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.
Continued close contact with President @ZelenskyyUa— Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022
The #EU stands firmly by #Ukraine’s side in efforts to alleviate humanitarian suffering inflicted by Russia’s aggression and ensure nuclear safety.
по теме
Европейские страны продолжают закрывать небо для самолётов РФ.
ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД России Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков
У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну. Та зазначені слова підтримки українському народові.
Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Лідери Сполучених Штатів, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Румунії, Франції, Сербії, Австрії, Грузії, Великої Британії, Туреччини та інших країн назвали це грубим порушенням міжнародного права та закликали до запровадження санкцій проти Москви.