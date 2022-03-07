После пересечения границы для граждан Украины есть три варианта действий:

1. Право на законное пребывание до 90 дней в странах ЕС - если у вас есть, где остановиться, и финансовые возможности.

2. Механизм временной защиты, призванный ускорить процесс (в зависимости от страны) предусматривает:

получение на 1 год вида на жительство;

доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет;

доступ к образованию - до 18 лет - на уровне с гражданами страны пребывания;

снабжение жильем (заселение или предоставление средств для проживания);

доступ к соцобеспечению и медицине;

возможность получить статус беженца в будущем.

3. Статус беженца (только в той стране, границу которой вы пересекли).

Где подать заявку на получение статуса беженца:

во время въезда в страну - уведомить офицера погранслужбы;

если на ППГ очереди, спросите, где найти ближайшее отделение погранслужбы.

Важно знать:

Получение статуса беженца длится около 6 месяцев. В этот период необходимо сдать свой паспорт соответствующим институтам.

После подачи заявки нет права работать. Если за полгода не предоставили статус беженца, можно получить справку для трудоустройства.

Статус беженца гарантирует:

вид на жительство, действующий, как минимум, 3 года;

спецдокумент для поездок между странами ЕС;

право на труд и учебу;

право на признание украинских дипломов;

право на соцобеспечение и медуслуги.

Ранее "Подробности" написали о том, где беженцы из Украины могут быстрее перейти границу.