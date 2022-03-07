Как действовать после пересечения границы Украины (алгоритм) [ Редактировать ]
После пересечения границы для граждан Украины есть три варианта действий:
1. Право на законное пребывание до 90 дней в странах ЕС - если у вас есть, где остановиться, и финансовые возможности.
2. Механизм временной защиты, призванный ускорить процесс (в зависимости от страны) предусматривает:
- получение на 1 год вида на жительство;
- доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет;
- доступ к образованию - до 18 лет - на уровне с гражданами страны пребывания;
- снабжение жильем (заселение или предоставление средств для проживания);
- доступ к соцобеспечению и медицине;
- возможность получить статус беженца в будущем.
3. Статус беженца (только в той стране, границу которой вы пересекли).
Где подать заявку на получение статуса беженца:
- во время въезда в страну - уведомить офицера погранслужбы;
- если на ППГ очереди, спросите, где найти ближайшее отделение погранслужбы.
Важно знать:
- Получение статуса беженца длится около 6 месяцев. В этот период необходимо сдать свой паспорт соответствующим институтам.
- После подачи заявки нет права работать. Если за полгода не предоставили статус беженца, можно получить справку для трудоустройства.
Статус беженца гарантирует:
- вид на жительство, действующий, как минимум, 3 года;
- спецдокумент для поездок между странами ЕС;
- право на труд и учебу;
- право на признание украинских дипломов;
- право на соцобеспечение и медуслуги.
Ранее "Подробности" написали о том, где беженцы из Украины могут быстрее перейти границу.
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