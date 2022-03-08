Окупанти обстріляли евакуаційний автобус: троє людей поранено [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
У вівторок, 8 березня, окупанти обстріляли евакуаційний автобус та ряд сіл у Київській області. Обстріл вівся біля села Лютіж Вишгородського району Київської області.
Троє людей поранено.
Поранено водія - військовослужбовця Національної гвардії України.
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