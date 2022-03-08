С 8 марта украинцы могут получить 6500 гривен в рамках єПідтримка. Помощь оказывается в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.

По его словам, получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФОПы всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФОПов которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Как получить 6500 грн:

1. Авторизуйтесь в действии и выберите услугу єПідтримка

2. Выберите карту поддержка. Если у вас ее еще нет. Здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Нажмите "Получить помощь"

4. Ожидайте зачисления средств в течение суток