Как получить 6500 гривен тем, кто потерял работу из-за войны [ Редактировать ]
С 8 марта украинцы могут получить 6500 гривен в рамках єПідтримка. Помощь оказывается в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.
По его словам, получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФОПы всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФОПов которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.
Как получить 6500 грн:
1. Авторизуйтесь в действии и выберите услугу єПідтримка
2. Выберите карту поддержка. Если у вас ее еще нет. Здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card
3. Нажмите "Получить помощь"
4. Ожидайте зачисления средств в течение суток
Напомню, вы можете подать заявку, даже если уже получили помощь за вакцинацию.
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