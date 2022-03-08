Информация о нехватке в Киеве реагентов для очистки воды и проблемах с ее качеством является фейком. Об этом сообщает Госспецсвязи.

"Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов для о беззараживания воды в соответствии с санитарными требованиями".

При этом уточняется, что 40% воды в Киеве обеззараживается без применения хлора, более современными реагентами.

Госспецсвязи призывает не верить слухам и пользоваться только проверенной информацией, которую можно найти на сайте, Facebook-странице и в Telegram-канале КГГА, а также на сайте и Facebook-странице "Киевводоканала".

Вчера в СМИ появилась информация о том, что в столице дефицит хлора для дезинфекции воды. В связи с этим киевлян призвали использовать исключительно кипяченую воду.

Напомним, что в Киев прибыла спутниковая система Starlink.