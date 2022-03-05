Партия устройств глобальной спутниковой системы Starlink приехала в Киев. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

"Два Starlink предоставило Минцифры. О десяти мы с Владимиром (Кличко) договорились с международными партнерами и друзьями. Starlink будет работать для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы", - сообщил глава Киева.

Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле.

В частности, основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы. Поэтому сейчас любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может его подключить.

Ранее Кличко показал, как Киев укрепляют для обороны.