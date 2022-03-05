Спутниковая система Starlink прибыла в Киев - Кличко [ Редактировать ]
Партия устройств глобальной спутниковой системы Starlink приехала в Киев. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.
"Два Starlink предоставило Минцифры. О десяти мы с Владимиром (Кличко) договорились с международными партнерами и друзьями. Starlink будет работать для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы", - сообщил глава Киева.
Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле.
В частности, основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы. Поэтому сейчас любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может его подключить.
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