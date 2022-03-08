Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что оккупанты угрожали ему и предлагали сдать город [ Редактировать ]
Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что оккупанты угрожали ему и предлагали сдать город.
Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли - Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!
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