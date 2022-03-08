Мэрам украинских городов приходят сообщения с предложением перейти на сторону врага [ Редактировать ]
Мэрам украинских городов начали приходить сообщения с предложением переходить на сторону врага. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Пришло такое и меру Белой Церкви Геннадию Дикому. Ответ был четкий, ясный и понятный для оккупантов. Считаю, что каждый мер или глава ОТГ Украины должен поступить так же как Геннадий Дикий.
1. Позвонить в СБУ.
2. Послать на хер!
Напомним, что подобное предложение поступило и мэру Ирпеня Александру Маркушину.
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