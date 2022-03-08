Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании.

1. На первый день нападения вся Украина проснулась от ракетных ударов - "и с тех пор не спит";

2. На второй день отбивались на суше и море. Президент пересказал историю с защитниками острова Змеиный и их "непарламентской" фразой;

3. Удары по жилым кварталам начались на третий день, "и это окончательно показало нам и всему миру - кто великие люди, а кто - просто звери";

4. Украинцы сохранили человечность, сохраняя лицо в отношении с пленными, "которых начали брать на четвертый день";

5. На пятый день террор уже был откровенным - против городов и городков, бомбы, падающие на школы и больницы";

6. На шестой день ракеты упали уже на Бабий Яр, место, где нацисты умертвили сотни тысяч человек;

7. На седьмой день мы поняли, что они рушат даже церкви;

8. На восьмой день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной электростанции, и "это большой террор против всех";

9. На девятый - мы слушали встречу глав МИД стран НАТО, мы ощутили, что альянсы не действуют, даже небо закрыть не могут;

10. На десятый - безоружные украинцы в оккупированных городах начали массово протестовать;

11. На одиннадцатый - начали бомбить жилые массивы, эвакуировали детей из поврежденной детской онкобольницы;

12. На двенадцатый, когда потери ВС РФ превысили 10 тыс убитыми в этом счету появился генерал - это дало уверенность, что будет ответственность за преступления от Международного суда или украинского оружия;

13. На тринадцатый день в заблокированном ВС РФ Мариуполе ребенок умер от обезвоживания. "Они не пускают, не дают завезти ни воду, ни продукты людям".