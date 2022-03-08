Главное управление разведки Министерства обороны объявило об участии наемников частной военной компании "Вагнер" в войне против Украины.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.

"Пополняя резервы оккупационных войск Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора", – говорится в сообщении.

Подтверждением участия "вагнеровцев" в войне являются жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них содержат надписи на арабском, английском и французском языках и использовались еще в Сирии. На них, в частности, указаны сирийские телефонные номера.

"Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер", – напомнили украинские разведчики.