Минобороны заявило о первых убитых в Украине "вагнеровцах" [ Редактировать ]
Главное управление разведки Министерства обороны объявило об участии наемников частной военной компании "Вагнер" в войне против Украины.
Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.
"Пополняя резервы оккупационных войск Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора", – говорится в сообщении.
Подтверждением участия "вагнеровцев" в войне являются жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них содержат надписи на арабском, английском и французском языках и использовались еще в Сирии. На них, в частности, указаны сирийские телефонные номера.
"Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер", – напомнили украинские разведчики.
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