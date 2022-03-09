США по просьбе Польши направят в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер, передает CNN.

На такой шаг Вашингтон пошел "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО".

По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу.

ЗРК Patriot PAC2 предназначен для обеспечения прикрытия небольших районов от ударов тактических баллистических ракет.

Напомним, что США отклонили предложение Польши о передаче истребителей МиГ-29, чтобы потом передать их Украине.