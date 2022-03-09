США направят в Польшу две батареи ЗРК Patriot [ Редактировать ]
США по просьбе Польши направят в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер, передает CNN.
На такой шаг Вашингтон пошел "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО".
По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу.
ЗРК Patriot PAC2 предназначен для обеспечения прикрытия небольших районов от ударов тактических баллистических ракет.
Напомним, что США отклонили предложение Польши о передаче истребителей МиГ-29, чтобы потом передать их Украине.
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