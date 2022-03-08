США запрещают импорт нефти и газа из России - Байден [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Байден отметил, что США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.
Напомним, что энергетические компании Shell и BP объявили об отказе от российских нефти и газа.
по теме
Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным
США закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом объявил американский президент Джо Байден во время обращения к Конгрессу "О положении страны". Запрет начнет действовать к 3 марта
Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием
В опублікованому на сайті Білого Дому зверненні зазначено, що цитую: "тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака. І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином".
Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и его должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома