США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден отметил, что США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Напомним, что энергетические компании Shell и BP объявили об отказе от российских нефти и газа.