"Новая почта" снизила комиссию на денежные переводы [ Редактировать ]
Источник: НБУ
"Новая почта" с 5 марта снизила комиссию на отправку денежного перевода по Украине "Мгновенный". Об этом сообщила пресс-служба компании.
В настоящее время размер комиссии составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 грн.
Чтобы отправить денежный перевод по Украине, необходимо:
- предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія";
- оплатить наличными или банковской картой сумму, которую хотите отправить, и стоимость услуги перевода;
- назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Чтобы получить денежный перевод наличными Украиной, необходимо:
- прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія";
- назвать номер перевода, полученный от отправителя,
- получить наличные деньги.
Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.
Напомним, что "Новая почта" запустила международные денежные переводы.
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