"Новая почта" с 5 марта снизила комиссию на отправку денежного перевода по Украине "Мгновенный". Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время размер комиссии составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 грн.

Чтобы отправить денежный перевод по Украине, необходимо:

предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія";

оплатить наличными или банковской картой сумму, которую хотите отправить, и стоимость услуги перевода;

назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Чтобы получить денежный перевод наличными Украиной, необходимо:

прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія";

назвать номер перевода, полученный от отправителя,

получить наличные деньги.

Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.

Напомним, что "Новая почта" запустила международные денежные переводы.