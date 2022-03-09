У оккупантов начались огромные проблемы с обеспечением - СБУ (аудио) [ Редактировать ]
У российских оккупантов начались огромные проблемы с обеспечением. Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры.
На записи слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что о них просто забыло руководство. И это при том, что его рота - это подразделение обеспечения, основная задача которой поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины.
Из-за этого враги деморализованы и начали пьянствовать. Параллельно они нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение.
Напомним, что в Минобороны России признали, что в Украине воевали срочники.
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